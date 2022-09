Menschen, 24. und 25. September 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Frauenlob, ehem. Postbeamter und Inhaber des Verdienstzeichens des Landes Salzburg, Gründungsmitglied bei den Naturfreunden, feiert heute in Wals-Grünau seinen 80. Geburtstag.

Rupert Auer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag.

Erentrude Mertlseder, Mitglied des PVÖ, OG Elsbethen, begeht heute ihren 75. Geburtstag.

SONNTAG

Andreas Weindlmeier, Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg, feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag.

Albin Bernhard, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Jubiläen

Dr. P. Johannes Schneider OFM, Mitglied des Franziskanerklosters Salzburg, begeht heute sein 40- Jahr- Priesterjubiläum.

Kathi und Michael Leymüller aus Schleedorf feierten kürzlich in Maria Kirchental das Jubiläum der Goldenen Hochzeit.

Spende

Nach einem Skitag bei den Gletscherbahnen Kaprun AG konnten Wintersportler auf das Pfand des Skipasses (zwei Euro) verzichten und die Keycard in eine Spendensäule der Caritas werfen. Vorstandsdirektor Ing. Norbert Karlsböck übergab kürzlich 6855 Euro an Caritas-Direktor Johannes Dines. Das Geld kommt Menschen mit Behinderung im Pinzgau zugute.