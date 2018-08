Menschen, 25./26. August

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Ludwig Günther aus Lofer, Berufsjäger, ehem. Revierjagdmeister bei den Saalforsten St. Martin, wird heute 85 Jahre alt.

Hans Sommerer aus Neumarkt, Ehrenkommandant der Freiw. Feuerwehr Löschzug Neufahrn, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

In St. Leonhard/Grödig feiert heute, Samstag, Maria Ertl ihren 80. Geburtstag.

SONNTAG

Den 95. Geburtstag feiert am Sonntag Anton Pichler in seinem Zuhause in Abtenau.

Elisabeth Verhounig vollendet am Sonntag im Herz-Jesu-Heim Salzburg ihr 90. Lebensjahr.

Annemarie Ellmer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Anna Horvathova, Abtenau, Seniorenbetreuerin seit neun Jahren, vollendet am Sonntag ihr 60. Lebensjahr.



Quelle: SN