Menschen, 25./26. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Erwin Amoser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feierte gestern, Freitag, seinen 79. Geburtstag.

SAMSTAG

Gerda Reichl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute, Samstag, ihr 70. Lebensjahr.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Ilse Laireiter (89), ehrenamtliche Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Bischofshofen 2; Helma Unterlechner (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Peter Breitegger (84), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Katharina Eder (83) im Haus der Senioren in Kuchl; Matthias Leymüller (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Waltraud Lackner (76), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

SONNTAG

Der Freilassinger Künstler Edmund Rilling, ehem. Mitarbeiter der "Salzburger Nachrichten", feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Walter Podbelsek aus Salzburg feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Sein Bruder Werner Podbelsek, wohnhaft in Seeham, feiert am selben Tag seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Annemarie Göllner (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen.



Quelle: SN