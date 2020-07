Menschen, 25./26. Juli 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Hilda Pichler aus Gaißau feierte vor Kurzem ihren 95. Geburtstag. Die rüstige Seniorin war 26 Jahre lang Wirtin und schwang fast 50 Jahre das Zepter in der Küche des heutigen Haubenlokals Sagwirt. Die Jubilarin ist langjähriges Mitglied im Seniorenbund Krispl.

Kurt G. I. Walter, Pensionist, Gestalter, Bühnenbildner und Schauspieler, feierte am Donnerstag die Vollendung seines 70. Lebensjahrs. Kurt Walter wurde in Olten (Schweiz) geboren und pendelt zwischen Salzburg und Basel.



SAMSTAG

Sonja Haider, Mitarbeiterin im Betriebsratsbüro der Angestellten und Arbeiter der Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute ihr 60. Lebensjahr.

Die SN gratulieren ferner: Franz Pomwenger (94), Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang; Heinz Bruckmoser (81), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg.



SONNTAG

Gerhard Windhagauer, stets hilfsbereiter Allrounder in Obermoos, feiert den 70. Geburtstag.

Am Sonntag feiern Geburtstag: Albert Steiner (89) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Franziska Schrofner (86), Mitglied des Seniorenbunds Ebenau; Wolfgang Well (69), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.



Quelle: SN