Menschen, 25./26. Oktober

Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um Donnerstag und Freitag

Geburtstage

DONNERSTAG

Franz-Xaver Hinterberger, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Mag. Dr. Rainer Hangler, Pfarrer in Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein und Böckstein, vollendet heute sein 50. Lebensjahr.

Elke Sampl aus St. Michael, Wirtin vom Gasthaus Metzgerstubn und Vorstandsmitglied der Wirtschaftskammer Lungau, feiert heute, Donnerstag, ihren 50. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Rosi Seigmann (82), Hof bei Salzburg.

FREITAG

KR P. Anton Ringseisen MSC, priesterlicher Mitarbeiter von Maria Kirchental, ehem. Schulseelsorger im Privatgymnasium der Herz-Jesu-Missionare, vollendet am Freitag sein 80. Lebensjahr.

Robert Damjanovic wird am Freitag 65 Jahre alt. Der Jubilar leitete die Diakonie Mobil und wird mit 1. November in den Ruhestand treten. Er wird weiterhin als Diözesanbeauftragter für die Superintendentur Salzburg/Tirol im diakonischen Bereich tätig sein.

Olga Ungurjanovic, Mitarbeiterin der Wirtschaftsbetriebe der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert am Freitag ihren 60. Geburtstag.

Weiters feiern am Freitag Geburtstag: Maria Ausweger (89), Ebenau; Edith Grün (88), Seniorenhaus Antonius, Hallwang;

HR Dr. Alexander Rainer (84), langjähriger Direktor der Höheren Internatsschule des Bundesgymnasiums in Saalfelden; Peter Kaiser (74), Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum.

Jubiläen

Ihre goldene Hochzeit feierten kürzlich Gertraud und Leo Pfeifenberger, ehemalige Neuwirtsleute in Mauterndorf.

Barbara und Josef Koller aus St. Johann im Pongau feiern am Freitag das Fest der diamantenen Hochzeit (60 Jahre).



Quelle: SN