Menschen, 25./26. und 27. Oktober

Geburtstage

FREITAG

Die Salzburger Nachrichten gratulieren zum Geburtstag heute, Freitag: Rosi Seigmann (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

GR Simon Mödlhammer, Kapitularkanoniker des Kollegiatsstifts Mattsee, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Die Zwillingsbrüder Rupert Lehenauer aus Bad Vigaun und Hans Lehenauer aus Saalfelden feiern heute, Freitag, ihren 70. Geburtstag.

SAMSTAG

Maria Ausweger aus Ebenau, Mitglied des Seniorenbunds, vollendet am Samstag ihr 90. Lebensjahr.

HR Dr. Alexander Rainer, langjähriger Direktor der Höheren Internatsschule des Bundes, Gymnasium Saalfelden, feiert am Nationalfeiertag bei bester Gesundheit seinen 85. Geburtstag.

Peter Kaiser feiert am Samstag im Seniorenwohnhaus Jakobushaus, Obertrum, seinen 75. Geburtstag.

Oberst i. R. Anton Burian, Diakon in Schwarzach im Pongau und Notfallseelsorger, vollendet am Samstag sein 70. Lebensjahr.

Weiters feiern am Samstag Geburtstag: Edith Grün (89) im Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Paula Jost (84), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Jubiläen

Heute, Freitag, feiern Bärbl und Willi Maislinger aus Elsbethen das Fest der goldenen Hochzeit.

Karoline und Josef Aichriedler aus Hof bei Salzburg feiern am Samstag ihre diamantene Hochzeit (60 Jahre verheiratet).



Quelle: SN