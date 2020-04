Menschen, 25. April 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren:

Josefine Hauser, Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch, feiert heute ihren 89. Geburtstag; Erika Sendlhofer (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Sidi Watschinger (69) und Elfriede Buchner (68), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.



SONNTAG

Josef Schinwald, Obmann des Seniorenbunds Lengau, feiert am Sonntag seinen

70. Geburtstag.



Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Maria Lindner (70), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Hedwig Latini (87), Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See.

Leopoldine Hall aus Salzburg vollendete kürzlich ihr 80. Lebensjahr.



Jubiläum

Helga und Roland Huber aus Salzburg-Nonntal feiern heute, Samstag, das Fest der diamantenen Hochzeit.



Elisabeth und Paul Krögner

aus Oberndorf feiern am Sonntag ihre diamantene Hochzeit.



Quelle: SN