Menschen, 25. April 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrungen und Todesfälle

Geburtstage

Mag. Ernst Ellinger, Pfarrer i. R., wird heute, Montag, 85 Jahre alt.

Dionys Walkner aus St. Koloman, Mitglied u. a. der Feuerwehr und der Jagdgemeinschaft St. Koloman, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Elfriede Buchner, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Ehrungen

Das Land Salzburg ehrte kürzlich Christian Struber (62) mit dem Großen Verdienstzeichen. Struber war 16 Jahre Bürgermeister von St. Koloman. Seit 2001 ist er Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau und seit 2008 Präsident des Salzburger Hilfswerks: Landeshauptmann Wilfried Haslauer bezeichnete Christian Struber beim Festakt als "Tausendsassa", der "bei allem, was er macht, stets mit vollem Engagement und Einsatz dabei ist". Haslauer an Struber: "Sie waren und sind immer ein ,Macher', der zielstrebig und durchsetzungsstark wichtige zukunftsorientierte Taten verfolgt."

Die Erzdiözese würdigte Anni Eisl, 15 Jahre Pfarrgemeinderatsobfrau in St. Koloman, mit dem Ehrenzeichen in Silber des Verdienstordens der Heiligen Rupert und Virgil. Weihbischof Hansjörg Hofer verlieh die Auszeichnung am Freitag bei seiner Pfarrvisitation in der Tennengauer Gemeinde. Anni Eisl engagierte sich zudem in vielen Vereinen, leitete die örtliche Frauenbewegung und war mehr als fünf Jahre Mitglied der Gemeindevertretung. Bürgermeister Herbert Walkner überreichte ihr am selben Tag den Ehrenring der Gemeinde St. Koloman.