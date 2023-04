Menschen, 25. April 2023

Geburten, Ehrung, Spenden und Todesfälle

Ehrung

Im Rahmen des Frühlingskonzerts ehrte die Gemeinde Ramingstein zwei Bürger für ihre Verdienste. DI Peter Rotschopf erhielt die Ehrenbürgerschaft. Er war insgesamt 15 Jahre in der Kommunalpolitik tätig, fünf Jahre als Bürgermeister und fünf Jahre als Vizebürgermeister.

Johann Weilharter ist seit mehr als 60 Jahren aktives Mitglied der Trachtenmusikkapelle und zudem in diversen Funktionen in anderen Vereinen tätig. Er wurde mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet.

Im Bild von links: Bürgermeister Leonhard Kocher, Bgm. a. D. DI Peter Rotschopf, Barbara Rotschopf, Johann Weilharter, Stephanie Weilharter, Vizebürgermeister Bernhard Kendlbacher, Amtsleiter Sebastian Tosch.

Spenden

Die Kinder vom Kindergarten Elsbethen (grüne Gruppe) spendeten den Erlös aus ihrem Adventspiel - 500 Euro - an "ArMut teilen" der Pfarre Mülln. Projektleiter Thomas Neureiter bedankte sich für die Spende bei den kleinen Unterstützern/-innen, die mit ihrem Spiel und Gesang "wie der barmherzige Samariter" handelten", mit einer Geschichte.

"ArMut teilen" unterstützt mit dem Geld Familien in Salzburg in akuten finanziellen Notsituationen.

Die Schülerinnen des 3. Jahrgangs der Caritas Schule in Salzburg-Herrnau beschlossen, im Rahmen ihres jährlichen Fastenprojekts andere Menschen zu unterstützen. Von November bis zum Ende der Fastenzeit sammelten sie bei verschiedenen Aktionen in und außerhalb der Schule, etwa durch die Organisation von Schulbüffets oder dem Verkauf auf einem Adventmarkt, über 3400 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Zudem unterstützten die Schülerinnen die Kinder der Sonneninsel Seekirchen beim Basteln und Spielen.