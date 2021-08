Menschen, 25. August 2021

Geburten, Geburtstag, Ehrung und Todesfälle

Geburtstag

Hildgard Hörl feiert heute, Mittwoch, in Zell am See ihren 85. Geburtstag.

Wechsel

Ursula Ronacher übernahm im Rahmen des traditionellen Übergabemeetings des Rotary Club Wallersee die Präsidentschaft für das Clubjahr 2021/22 von Jochen Erhard. Schwerpunkte für das neue Clubjahr sind Mitgliederwerbung, ein neuer Partnerclub in Bayern und die Wiederaufnahme der karitativen Veranstaltungen nach der Coronapause.

Ehrung

Der Lions Club Hallein feierte kürzlich im Gasthof Langwies ein Sommerfest. Präsident Christian Struber und Vizepräsident Christian Henökl ehrten bei dieser Gelegenheit langjährige Mitglieder: Helmut Grumböck (40 Jahre) sowie Peter Holzer und Andreas Seidl (jeweils 25 Jahre). Da heuer der traditionelle Flohmarkt nicht stattfinden kann - die Salzberghalle ist bis Dezember belegt -, veranstaltet der Club am 26. September in Eugendorf ein Golfturnier, dessen Reinerlös wohltätigen Zwecken zugutekommt.