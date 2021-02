Menschen, 25. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Eduard Baumann feiert heute, Donnerstag, seinen 90. Geburtstag im Seniorenwohnhaus Puch.

Mathias Schweifer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Justine Pfaffinger aus Itzling feiert heute, Donnerstag, ihren 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ruza Stojanovic (91), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Horst Dieter Schlesier (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; DI Petra Gillich (63), Reinhold Brandstätter (63), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.