Menschen, 25. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Alois Heugenhauser aus Saalfelden feiert heute, Freitag, bei guter Gesundheit im Kreis der Familie seinen 96. Geburtstag.

Ing. Gerold Müller, ehem. Mitarbeiter des Unfallverhütungsdienstes der AUVA, feiert heute in Salzburg-Maxglan seinen 85. Geburtstag.

Fritz Gassner aus Grödig/Fürstenbrunn vollendet heute, Freitag, sein 80. Lebensjahr.

Ernst Harzfeld feiert heute seinen 75. Geburtstag. Harzfeld war von 1991 bis 2006 Leiter des Katholischen Bildungswerks und von 2002 bis 2007 Obmann des Pfarrgemeinderats in Neumarkt am Wallersee. Für seine Verdienste erhielt der Jubilar die Ehrennadel in Silber der Stadt Neumarkt.

Waltraud Lackner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, wird heute 75 Jahre alt.

Sepp Eichriedler aus St. Lorenz am Mondsee, Obmann des Kameradschaftsbundes Mondsee, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ilse Laireiter (88), Klubleiterin der Salzburger Volkshilfe Bischofshofen; Helma Unterlechner (87), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Peter Breitegger (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Matthias Leymüller (82) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

Seinen 80. Geburtstag feierte kürzlich Michael Bliem in St. Michael-Dasl.

Quelle: SN