Menschen, 25. Juli 2023

Franz Pomwenger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute sein 97. Lebensjahr.

DGKP Kurt Fastner MSc, Diakon in Adnet, Krispl und Bad Vigaun sowie Pfarrassistent in St. Koloman, feiert heute, Dienstag, seinen 60. Geburtstag.

Unter dem Motto "Freude" fand Anfang Mai in der Stadtpfarrkirche Mülln ein Charity-Konzert des Innerwheel Club Salzburg statt. Der Erlös des Abends, 2000 Euro, ging an das Young.Hope-Forschungszentrum am Kinderzentrum des Uniklinikums Salzburg. Ein interdisziplinäres Team arbeitet eng vernetzt zusammen, um bei erkrankten Kindern bestmögliche Behandlungskonzepte zu entwickeln.