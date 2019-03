Menschen, 25. März

Geburten, Geburtstage, Sponsionen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Elisabeth Pirsch, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 97. Lebensjahr.

Josef Stadler vlg. "Eggl Sepp", Haubeneggbauer, langjähriger Hochzeitslader und Jagdpächter in der Gemeinde Eben im Pongau, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Christine Oberndorfer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Evelyn Haider, ehemalige ORF-Chefsekretärin und seit neun Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin der Gemeindebibliothek in Elsbethen, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Josef Ebner, Adnet, Geschäftsführer von Krispler & Kaserer Transporte und langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Adnet, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Franz Lanschützer aus Salzburg wird heute 60 Jahre alt.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Ruth Gass (99), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Frieda Schäffer (93), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen.

Sponsionen

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck feierten am Samstag ihren Abschluss zum/zur:

MSc: Martin Hartl, BSc, Saalfelden; Eva Reifmüller, BSc, Hollersbach; Magdalena Stadler, BSc, Eben im Pongau; Simon Viertler, BSc, Mittersill.

Mag. iur. oec.: Gerald Scharler, Salzburg.

BA: Theresa Kleinheinz, Wald im Pinzgau.

Mag. pharm.: Karoline Mödlhammer, Koppl.



Quelle: SN