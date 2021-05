Menschen, 25. Mai 2021

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Prof. Raimund Lang, Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher, feierte gestern, Montag, in Salzburg seinen 70. Geburtstag. Der gebürtige Salzburger studierte Schauspiel in Wien und war in festen Engagements an Wiener Theatern. Ab 1984 arbeitete er freiberuflich in Hamburg. Raimund Lang ist Mitglied der katholischen Studentenverbindung "Illyria" Hallein im MKV. Er forschte in Studentengeschichte und verfasste u. a. das "Österreichische Kommersbuch".

Erich Mitterwurzer in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Gabriele Rauter, Bewohnerin des Seniorenwohnhauses Antonius, Hallwang, vollendet heute ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Johann Neumaier (96) im Seniorenwohnhaus Antonius, Hallwang; Theresia Niebauer (86), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Maria Standl (82), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Anna Stoff (77), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Jubiläen

P. Zakayo Kimaro CSSp, Kooperator in den Pfarren Salzburg-Taxham, Maxglan, St. Martin und Liefering, sowie Mag. Adam Zasada, Pfarrer in Söll, begehen heute ihr 25-Jahr-Priesterjubiläum.