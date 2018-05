Menschen, 25. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Mag. Peter Schwaiger, Pfarrprovisor in Zederhaus und Muhr im Lungau, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Dr. Agnes Gamsjäger-Amann, Oberärztin an der UK für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute ihr 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Johann Neumaier (93), Gertrude Schallhart (89), Gabriele Rauter (72), alle wohnhaft im Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Theresia Niebauer (83), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Anna Stoff (74), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig; Johanna Stoitzner (56), Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg.





Jubiläum

Waltraud und Eduard Ebner aus Hintersee feiern heute ihren 55. Hochzeitstag und damit die Juwelenhochzeit.





(SN)