Menschen, 25. Mai

Geburten, Geburtstag, Sponsion, Jubiläum und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Johann Neumaier, Bewohner im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch, feiert heute, Montag, seinen 95. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner Theresia Niebauer (85), Bewohnerin in der Seniorenpension am Schlossberg; Maria Standl (81), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Göming; Anna Stoff (76), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig; Gabriele Rauter (74) Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch.

Quelle: SN