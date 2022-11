Menschen, 25. November 2022

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Julia Eckert-Szinegh,

Mitglied des Seniorenbundes Oberalm, feiert heute ihren

85. Geburtstag.

Spende

Bei einem Benefizkonzert in Neumarkt rief der Chor "La Mama" die Besucher/-innen zu Spenden für die Ukraine-Hilfe der Caritas Salzburg auf. So sind 1100 Euro zusammengekommen. David Pernkopf und Chorleiterin Maria Langer übergaben kürzlich den Spendenscheck an Caritas-Direktor Johannes Dines.