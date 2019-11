Menschen, 25. November

Geburten, Geburtstage, Spenden, Auszeichnung, Angelobung und Todesfälle

Geburtstage

Peter Seiser aus der Stadt Salzburg feiert heute, Montag, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Marianne Pietschnig (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Margarethe Göd (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Spenden

Anlässlich der Promenteus Gala 2019 von Pro Mente Salzburg überreichte der Soroptimist Club Lungau/Tamsweg einen Spendenscheck in der Höhe von 15.000 Euro an die Kinder-Jugend-Seelenhilfe. Seit dem Jahr 2009 helfen die Soroptimistinnen der Pro Mente Salzburg mit Spenden im fünfstelligen Bereich. Die Spenden werden für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Lungau eingesetzt, um kostenlose Psycho- und Ergotherapie anbieten zu können.

Die katholische Gymnasialverbindung Almgau zu Salzburg beteiligt sich an der Heiligenrestaurierung in der Stiftskirche St. Peter mit 3500 Euro. Im Rahmen ihres 118. Stiftungsfests übergaben Dir. Georg Eibl, Prof. Dr. Heinz-Dieter Gürtler und Dr. Gerhard F. Huber den Beitrag an Verbindungsseelsorger Erzabt Korbinian Birnbacher.

Auszeichnung

Hohe Auszeichnung für die städtischen Seniorenwohnhäuser. Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Maria Patek, verlieh am Freitag den Viktualia Award 2019 (Kategorie Gastronomie und Großküchen), den ersten österreichischen Preis für einen besseren Umgang mit Lebensmitteln, dem Team der städtischen Seniorenwohnhäuser für das Projekt "United Against Waste". Dabei geht es um den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln und die Vermeidung von Lebensmittelabfall in den Küchen der sechs Seniorenwohnhäuser der Stadt Salzburg. Patek meinte in ihrer Laudatio, dass das prämierte Projekt eindrucksvoll zeige, wie man gemeinsam gegen den Wegwerftrend vorgehen könne. Im Bild: Stephanie Prodinger, Christoph Baumgärtner, Moderatorin Barbara Stöckl, Bundesministerin Maria Patek, Sanela Kurspahic, Ernst Hörzing, Ulrike Weichinger und Küchenchef Harald Terler.

Angelobung

Roland Hartl aus Salzburg, Andreas Müller aus Mittersill sowie Fabian Stöckl aus Hollersbach wurden kürzlich als Steuerberater angelobt, Alexandra Rittenau aus Salzburg erhielt ihre Beeidigung als Wirtschaftsprüferin. Landeshauptmann Wilfried Haslauer übergab die Dekrete.



Quelle: SN