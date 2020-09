Menschen, 25. September 2020

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

In Hüttschlag feiert heute, Freitag, Simon Huttegger, Prokurist i. R. der Raiffeisenkasse St. Veit-Schwarzach-Goldegg, seinen 80. Geburtstag.

Dr. Werner Pritz, langjähriger Leiter des Sozialmedizinischen Dienstes des Landes Salzburg, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Peter Appesbacher, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute sein 75. Lebensjahr.

Brigitte Hinterwirth aus Bad Hofgastein, langjährige Hilfswerk-Bereichsleiterin Gasteinertal-Soziale Arbeit, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Johann Altmann, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Anton Fuchs, viele Jahre im Vorstand der Pfadfindergilde Maxglan, vollendet heute sein 70. Lebensjahr. Fuchs ist Gründungsmitglied des Walser Volksliedchors und Mitglied der Kameradschaft Wals.

Mag. P. Martin Reichart CPPS, Mitglied des Kollegs St. Josef, Leiter der Altenseelsorge Stadt Salzburg, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag heute: Frieda Eder (92) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Andreas Weindlmeier (83), Bewohner der Seniorenpension am Schlossberg; Albin Bernhard (78), Julian Burgsteiner (64), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



