Menschen, 25. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburtstage

Frieda Eder, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Franz Salzlechner, Altbauer vom Stacherl in Lamprechtshausen, Ehrenmitglied der TMK Lamprechtshausen, vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Bruno Strasser aus Elixhausen, ehem. Prokurist der Ford Motor Comp. Austria in Salzburg, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Theresia Wagner, Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Günther Schnitzenbaumer feierte kürzlich in Wals seinen 70. Geburtstag.

GR Mag. Franz Auer, Pfarrer in den Pfarrgemeinden Maria Alm und Hinterthal, vollendet heute sein 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Notburga Krainer (92), Vorstandsmitglied der Volkshilfe Salzburg und Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Grödig, Annemarie Stadler (67), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Volkshilfe Hallein.

Jubiläen

Helma und Erich Ströbel, Salzburg, feiern heute die diamantene Hochzeit.

Theresia und Johann Höllerer aus Neumarkt am Wallersee feierten vor wenigen Tagen ihren 60. Hochzeitstag.

Quelle: SN