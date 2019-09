Menschen, 25. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Maria Löschinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Mag. Franz Reinhartshuber, Diakon in Bad Häring, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Notburga Krainer (93), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Theresia Wagner (86), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof bei Salzburg; Albin Gasteiger (77), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Annemarie Stadler (68), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Volkshilfe Hallein.

Jubiläum

Das seltene Ereignis der Gnadenhochzeit feierten in Pöndorf Josef und Hilda Friesenecker. Das Paar ist seit 70 Jahren verheiratet.

Spende

Die Großgmainer Bäuerinnen veranstalteten Mitte Juli einen Benefizflohmarkt. Beim Erntedankfest übergaben Poldi Hillebrand und ihre Helferinnen einen Spendenscheck über 7000 Euro an Dominik Steinbichler von der Kinderkrebshilfe Salzburg.



Quelle: SN