Menschen, 25. und 26. Juni 2022

Geburtstage

Maria Baumeister feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag. Die Mutter von fünf Kindern und gebürtige Abtenauerin lebt seit 66 Jahren in der Walserfeldsiedlung. Bürgermeister Joachim Maislinger gratulierte der rüstigen Jubilarin gemeinsam mit der Trachtenmusikkapelle Wals und überreichte einen Geschenkkorb.

SAMSTAG



Erentrudis Ibetsberger, wohnhaft in Salzburg-Itzling, feiert heute ihren 95. Geburtstag.

OStR Mag. Walter Häufler, Fotograf, Lehrer, Kunsthistoriker aus Salzburg, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Manuela Elbez-Eberhart, administrative Fachbearbeiterin der Christian-Doppler-Klinik Salzburg, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

SONNTAG



Stefanie Schmidt aus Salzburg feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag.

Egbert Mayer, Ringer und ehemaliger OlympiaKampfrichter bei den Spielen 1988 in Seoul/Korea, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Matura

HBLA Ursprung:

Die Reifeprüfung haben mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden, 3AL: Magdalena Mayr, Eva Webhofer. - 5LW: Lea Bammer, David Eder, Johann Maierhofer, Jana Menghin, Theresa Ott-Berger. - 5UM: Hannah Lindner, Marlene Rosenstatter.

Mit gutem Erfolg, 3AL: Alexander Fischhofer, Leonhard Pajk, Hannah Wiebecke. - 5LW: Christoph Brandstätter, Theresa Dax, Jonas Goritschnig. - 5UM: Theresa Etter, Michael Gappmayr, Maria Krabath, Sophia Krausz, Felix Riedler, Maria Zehentner.

HLW Salzburg, Annahof:

Ausgezeichnete Erfolge: Susanne Frankenberger, Emma Köck.

Gute Erfolge: Anna Edlinger, Christina Graupner, Julia Hansbauer, Julia Mürzl, Julia Seifter, Lisa Sieghartsleitner, Leonie Singer.

HLW Salzburg, Annahof, Kommunikations- u. Mediendesign:

Ausgezeichneter Erfolg: Lukas Brüggler.

Gute Erfolge: Maedah Ahmad, Ruben Bliem, Selina Gsenger, Hannah Weberbauer, Andrea Zivkovic, Julia Hölzl, Selina Lechner, Melanie Lindner, Isabella Schönerer.

Wechsel

Bei der Generalversammlung des ÖAMTC Salzburg übernahm Erich Lobensommer (65) aus Bad Ischl die Präsidentschaft. Lobensommer kennt den ÖAMTC wie kaum ein anderer: Vor seiner Pensionierung war der Manager aus Bad Ischl 30 Jahre Direktor des Salzburger Clubs. Als Präsident folgt Lobensommer jetzt Renate Hilber nach, die das höchste Ehrenamt des Mobilitätsclubs drei Jahre lang innehatte und mit Erreichung der Altersgrenze von 75 Jahren statutengemäß ausschied. Als große Herausforderung für die Zukunft sieht Lobensommer die geänderten Mobilitätsbedürfnisse der Menschen, das Thema Nachhaltigkeit und die zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Amtsvorgängerin Renate Hilber wurde von der Generalversammlung für ihr Engagement zur Ehren-Vizepräsidentin ernannt.