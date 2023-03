Menschen, 25. und 26. März 2023

Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Frieda Rittsteiger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

SONNTAG

Josef Ruhmannseder, Mitglied des Pensionistenverbands Hof, feiert am Sonntag seinen 92. Geburtstag.

Marianne Weikl, die älteste Gemeindebürgerin von Anthering, feierte am Dienstag im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag.

Ehrung

Große Auszeichnung für Erich Egger (63), den obersten Seilbahner des Landes: Am Freitag hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer dem Alleinvorstand der Schmittenhöhebahn in Zell am See das Große Verdienstzeichen des Landes Salzburg überreicht. Egger ist seit 2009 als Alleinvorstand tätig. Seit 2018 bekleidet er auch das Amt des Obmanns der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). Aus der Laudatio: "Erich Egger vertritt wie kein anderer mit seiner Stimme und seinem Gesicht die Seilbahnwirtschaft und damit auch den Tourismus in unserem Bundesland. Er setzt sich unerlässlich für den Wirtschaftsstandort Salzburg ein. Dabei sind ihm vor allem die Themen Innovation und Nachhaltigkeit ein großes Anliegen."