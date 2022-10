Menschen, 25. und 26. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

DIENSTAG

Senatsrat Dr. Peter F. Kramml, Leiter von Stadtarchiv und Statistik (Haus der Stadtgeschichte) und langjähriger Obmann der Freunde der Salzburger Geschichte, begeht heute seinen 65. Geburtstag.

MITTWOCH

Jutta Costa, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet ihr 85. Lebensjahr.

Frieda Abfalter, Seniorwirtin vom Gasthof Abfalter, Golling, feiert am Mittwoch ihren 80. Geburtstag.

Johann Huber, Austragbauer von Speckmoos in Seekirchen, feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag.

Georg Pölzleitner (Leitenhaus), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Mittwoch seinen 65. Geburtstag.

Sein Namensvetter Georg Pölzleitner (Neubach), ebenfalls Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert am Mittwoch seinen 65. Geburtstag.