Menschen, 26./27. Jänner

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Am Donnerstag feierte Domkapellmeister i. R. Prof. Joseph Werndl seinen 90. Geburtstag. Bis zuletzt spielte er regelmäßig in der Franziskanerkirche die Vorabendmesse, er hat sich auch über Jahrzehnte als Komponist sowie Chor- und Orchesterleiter einen Namen gemacht.

SAMSTAG

Johanna Kirsch, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Eva Bachinger aus Salzburg feiert heute, Samstag, ihren 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Erika Neuhauser (83), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Maria Mackner, Mitbegründerin der Firma Mackner in Wals, feiert am Sonntag im Seniorenheim Großgmain ihren 88. Geburtstag.

Ferner hat am Sonntag Geburtstag: Anna Maria Harisch (92), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.

Sponsionen

Universität Salzburg

Ihre Sponsion feierten vor Kurzem:

Mag. iur und LLB. oec.: Jennifer Leitner, Anthering.

Interfakultäre Wissenschaften:

MSc Lehrgang: Stefan Hutzenlaub, Waging am See; Sandra Plohl-Faranna HBO-BE, Bregenz; Michael Saischek, Mutters; Arnold Vonbank, Salzburg; Tamina Maria Pfeifer, St. Stefan an der Gail; Michael Ebert, Matthias Höbarth, Wien.

Universität Innsbruck

Mag. iur.: Martin Mariacher, Saalfelden.

Mag. iur. rer. oec.: Gregor Voithofer, Bramberg am Wildkogel.

MSc: Lukas Kirchner BSc, Bramberg.

Mag. rer. nat.: Dominik Schratl, Mittersill.

Jubiläen

Das Jubiläum der goldenen Hochzeit feiern heute, Samstag, Franz und Anna Schober (Andräbauer) aus Straßwalchen-Bodenberg.

Wolfgang Bankhammer feierte am Freitag sein 20-Jahr-Mitarbeiterjubiläum bei STANDout, System Standbau GmbH.



Quelle: SN