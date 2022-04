Menschen, 26. April 2022

Geburten, Auszeichnungen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Auszeichnungen

Viktor Kaluza, Filmemacher aus Wals-Siezenheim, wurde kürzlich mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich für seine langjährige Tätigkeit im Rahmen des Ehrenamts ausgezeichnet.



Beim GI goes Business Award 2022 in der Schweiz wurden zwei Projekte aus Salzburg ausgezeichnet: die Bramberger Obstpresse und die Käserei Gebrüder Woerle in Henndorf ("Biodiversität in den Händen der Landwirte"). Zum Award hatten fast 40 Start-ups, etablierte Unternehmen und kreative Köpfe aus Österreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Slowenien und der Schweiz ihre Produkte, Dienstleistungen und Ideen eingereicht. Sepp Steiner sowie Manuela, Christina und Obmann Toni Lassacher von der Bramberger Obstpresse freuen sich über die internationale Auszeichnung. Die Obstpresse ist von Juli bis Dezember in Betrieb. Von der Jury besonders hervorgehoben wurde das Projekt "Apfeltresterpulver" bzw. "Apfeltresterflocken", bei dem aus den Fruchtpressenresten von Apfelsaft ein ballaststoffreiches Lebensmittel entsteht.