Geburten, Geburtstage, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Hedwig Latini, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 90. Lebensjahr.

Irmgard-Charlotte Kammerer aus Salzburg/Mondsee feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Barbara Forsthuber, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert ihren 60. Geburtstag.

Ehrung

Der Seniorenbund Krispl zeichnete kürzlich Erna Bogensperger für 50 Jahre Mitgliedschaft aus.