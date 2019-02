Menschen, 26. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Anzeige

Geburtstage

Rosa Kreuzer in Reitdorf/Flachau feiert heute ihren 80. Geburtstag.

In St. Georgen bei Salzburg vollendet heute Fritz Nobis sein 80. Lebensjahr.

Rosemarie Pichler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, wird heute 75 Jahre alt.

Hans Rindberger, Imkermeister und Musikant (Irrseebläser) aus Zell am Moos, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Marianne Pfaffinger, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Johann Schweighofer (84), Ebenau; Manfred Esterbauer (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.



Quelle: SN