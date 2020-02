Menschen, 26. Februar

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle

Geburtstage

Johann Schweighofer, Mitglied des Seniorenbunds Ebenau, feiert heute, Mittwoch, seinen 85. Geburtstag.

Theresia Schläffer aus Saalfelden vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Andreas Koch, Tischlermeister, Seniorchef der Tischlerei Koch in Wals, feiert heute, Mittwoch, seinen 70. Geburtstag. Er ist aktives Mitglied des Kirchenchors und seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Pfarre Wals engagiert.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rosemarie Pichler (76), Mitglied des PV, Ortsgruppe Zell am See; Manfred Esterbauer (69), Mitglied des PV, OG Grödig.

Sponsion

An der Karl-Franzens-Universität Graz feierte vor Kurzem Dominik Julian Theine, Freilassing, seine Sponsion zum "Bachelor of Science - BSc".



Quelle: SN