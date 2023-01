Menschen, 26. Jänner 2023

Geburten, Geburtstag, Auszeichnung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Annemarie Göllner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert heute ihren 92. Geburtstag.

Auszeichnung

Erzbischof Franz Lackner verlieh in Mattsee den silbernen Rupert-und-Virgil-Orden an Elisabeth Hager. Die 82-jährige Ordensträgerin ist seit mehr als 24 Jahren in der Pfarre Mattsee tätig, u. a. als Mitglied im Pfarrbriefteam, im Liturgiekreis, als Kommunionhelferin, Mitgestalterin von ökumenischen Wortgottesfeiern und hält monatliche Bibelstunden. Bereits im Jahr 1963 trat sie in das Säkularinstitut Ancillae Christi Regis ("Dienerinnen Christi des Königs") in Mattsee ein und leitet dieses derzeit.