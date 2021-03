Menschen, 26. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Maria Pirhofer feiert heute im Seniorenwohnhaus Antonius, Hallwang, ihren 95. Geburtstag.

Josef Ruhmannseder, Mitglied des Pensionistensverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Johann Winkler, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: OStR Prof. Herbert Scheichl (84), Lehrer i. R. an der PädAk Salzburg; Josef Bischof (82), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

Spende

Gutes tun beim Einkauf: Seit Sommer 2020 konnten Kunden von Lidl in ganz Österreich mit dem Kauf von Obst und Gemüse die Organisation "Pro Juventute" unterstützen. Schlussendlich rundete Lidl das Ergebnis auf. So kamen bei der Aktion 30.000 Euro an Spenden zugunsten von Kindern und Jugendlichen zusammen. Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich: "Gesund ernähren und dabei Gutes tun, das passt einfach zusammen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende den Umbau des ,Tartaruga-Hauses" in Salzburg unterstützen können."