Menschen, 26. März

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Luise Katzensteiner, ehemals Erzieherin bei den Ursulinen, begeht heute in Salzburg ihren 95. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute zum Geburtstag: Maria Pirhofer (94), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Josef Bischof (81), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Annemarie Kornhofer (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

