Menschen, 26. Mai 2023

Geburtstag

Gertraud Scheichl, seit 22 Jahren Koordinatorin des Vinzibus Salzburg, feiert heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag.

Walter Ehrenfellner, aktives Mitglied beim Roten Kreuz in Straßwalchen, feiert heute seinen 70. Geburtstag.



Jubiläum

Hermann und Theresia Költringer aus Neumarkt am Wallersee feiern heute ihre eiserne Hochzeit (65 Jahre).

Auszeichnung

Erzbischof Franz Lackner zeichnete am Mittwoch ehrenamtliche Mitarbeiter für ihr Engagement in den Pfarren mit dem hohen diözesanen Rupert- und Virgilorden in Silber aus:

Franz Gruber und Elise Rettenbacher (beide Golling), Martin Bergmüller und Elisabeth Widowitz (beide Pfarre St. Johann im Pongau), Margarethe Fuchs und Käthe Puell (Pfarre Salzburg - St. Martin).