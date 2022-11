Menschen, 26. November 2022

Geburten, Geburtstage, Akademische Feier, Richteramtsprüfung, Jubiläum und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Günter Bauer, Musiker, feiert heute, Samstag, in Bad Vigaun/Tauglmauth seinen 70. Geburtstag.

SONNTAG

Josef Thaler sen. feiert am Sonntag in Irrsdorf seinen 95. Geburtstag.

Josef Nußdorfer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet am Sonntag sein 85. Lebensjahr.

Akademische Feier



An der Medizinischen Universität Innsbruck feiern heute, Samstag, ihren Abschluss zum Dr. med. univ. (Humanmedizin):

Tobias Hager (Salzburg), Patrick Hetz (Leogang), Sophie Leitner (St. Gilgen), Julian Punz (Salzburg), Paul Salcher (Anthering) und Robert Schönleitner (Kuchl).



Richteramtsprüfung



Mag. Carina Reichinger aus Saalfelden hat kürzlich erfolgreich die Richteramtsprüfung am Oberlandesgericht Innsbruck abgelegt.



Jubiläum

Anna und Gustav Hammerschmid aus Maria Alm feiern am Samstag diamantene Hochzeit.