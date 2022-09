Menschen, 26. September 2022

Geburten, Geburtstag, Auszeichnung, Ernennung und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstag

Mathias Moser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 88. Geburtstag.





Auszeichnung

Der Hermann-Ortner-Naturschutzpreis ist eine Auszeichnung für vorbildliches Engagement für Mensch und Natur. Heuer hat der Naturschutzbund Salzburg den Preis an Anna Steger vergeben, die in Salzburg und Radstadt wohnt. Die mittlerweile pensionierte Hort-Pädagogin habe Kindern nicht nur ihr Wissen um die Natur, sondern auch den dazugehörigen Wortschatz vermittelt und ihnen so die Liebe zur Natur nähergebracht, heißt es. Zudem war Steger ehrenamtlich für die Plattform gegen Atomgefahren, die Robert-Jungk-Bibliothek und den Naturschutzbund Salzburg tätig.





Ernennungen

Die Erzdiözese feierte ihre Diözesanheiligen Rupert und Virgil. Im Zuge der Feiern wurde Bischofsvikar Gottfried Laireiter aus Großarl (Pfarrer von Neumarkt) zum neuen Domdechanten ernannt. Als Domdechant steht Laireiter dem Salzburger Domkapitel vor. Er folgt in dieser Funktion Raimund Sagmeister aus Lessach nach, der aber weiter Mitglied des Domkapitels bleibt. Bischofsvikar Harald Mattel aus Bad Vigaun (Pfarrer von Seekirchen) und Dechant Ambros Ganitzer aus Großarl (Dechant von Altenmarkt) sind nun Mitglieder des Domkapitels. Neuer Ehrendomherr ist Johann Hirnsperger aus Elsbethen.