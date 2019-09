Menschen, 26. September

Geburten, Geburtstag, Jubiläen, Sponsion, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Mathias Moser, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 85. Geburtstag.

Jubiläen

In Salzburg-Taxham feiern heute, Donnerstag, Adelheid und Josef Hutzinger nach 60 glücklichen Ehejahren das Fest der diamantenen Hochzeit.

In Wals-Siezenheim feierten vor Kurzem Adelaide und Prof. Mag. Walter Lagoja das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Sponsion

Christoph Ertl aus Salzburg hat sein Masterstudium, Studiengang Unternehmensführung, FH-Wien, erfolgreich abgeschlossen. Ihm wurde der akademische Grad Master of Arts in Business verliehen.

Spende

Die Caritas Salzburg freut sich über rund 2400 Euro, die bei den Charitykonzerten am 13. und 14. 9. beim "Take The A-Train"-Festival gespendet wurden. Schon zum fünften Mal war die Caritas als Veranstaltungsort dabei. Die Summe kommt dem Haus Elisabeth zugute, das die Caritas in den Räumlichkeiten der ehemaligen Elisabethbühne errichtet. Das Haus wird Tageszentrum, Notschlafstelle, Beratungszentrum sowie kulturelle Begegnungsstätte sein.



