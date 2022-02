Menschen, 26. und 27. Februar 2022

Geburten, Geburtstage, Übernahme und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Ursula Windhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute, Samstag, ihren 65. Geburtstag.



SONNTAG

Walter Zauner aus Wals-Siezenheim, langjähriges Mitglied des Artilleristenbunds Salzburg, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Mag. Herta Beatrix Seeburger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet am Sonntag ihr 70. Lebensjahr.

Mag. Georg Leitner, priesterlicher Mitarbeiter der Pfarre Salzburg-St. Johannes und an der Christian-Doppler-Klinik, feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Frieda Walkner, Altbäuerin vom "Holztratten" in Gaißau feierte am Donnerstag ihren 90. Geburtstag.

Übernahme

Mirza Suceska und seine Frau Dinela haben am Donnerstag den Spar-Markt in der Traunstraße in Salzburg-Aigen übernommen. Für die Spar-Kaufmannsfamilie Suceska ist es der zweite Standort, den sie als selbstständige Unternehmer betreiben. Den Markt in der Aglassinger Straße in Salzburg führen sie bereits seit Herbst 2020.