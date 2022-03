Menschen, 26. und 27. März 2022

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Studienabschluss und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG



Josef Ruhmannseder, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, wird heute 91 Jahre alt.

OStR Prof. Herbert Scheichl, Lehrer i. R. an der PädAk Salzburg, feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

Annemarie Kornhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

SONNTAG



Gisela Eberharter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Inge Hauthaler, gew. Zillnerbäuerin aus Leopoldskron-Moos, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Ehrung

Das Salzburger Bildungswerk zeichnete vor Kurzem Christine Winkler mit der Ehrennadel in Silber aus. Winkler ist seit 2013 Bildungswerkleiterin von Seeham und Bezirksleiterin im Flachgau. Rund 475 Veranstaltungen mit etwa 23.900 Teilnehmenden in neun Jahren ist die Bilanz ihres großen Engagements. Der Direktor des Salzburger Bildungswerks, Richard Breschar, nahm die Verleihung im Rahmen des jährlich stattfindenden Bildungstreffs der Bildungswerkleiterinnen und -leiter und im Beisein von Seehams Bürgermeister, Peter Altendorfer, vor.

Akademische Feiern

An der Medizinischen Universität Innsbruck feierten vor Kurzem ihren Abschluss zum/zur:

Dr. med. univ.: Christina Graser (Elsbethen), Vera Hasler (Großarl), Julia Therese Hefner (Salzburg), Moritz Maurer (Straßwalchen), Thomas Otto Reichl (Schwarzach im Pongau), Katharina Angelika Spechtler (Grödig), Lisa Sturm (Salzburg), Ilia Valentin (Hallein).

Dr. med. dent.: Katharina Lainer (St. Veit im Pongau).