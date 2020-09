Menschen, 26. und 27. September 2020

Geburten, Geburtstage, Ehrung, Spende und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren heute, Samstag, zum Geburtstag: Micheline Marichowski (93), Bewohnerin der Seniorenpension am Schlossberg, Salzburg; Mathias Moser (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Ehrung

Jutta und Reinhard Klecker aus Berlin waren bereits 50 Mal bei Christian und Kathi Kemetinger (links) vom Eggerlbauern in Anthering zu Gast. Maria Ammerhauser, Obfrau des Tourismusverbands Anthering, ehrte die treuen Urlauber.

Spende

Der St.-Lazarus-Orden unterstützt seine Ordenskirche in Guggenthal mit einem Betrag von 2000 Euro, um weitere Sanierungsarbeiten zu ermöglichen. Die Übergabe der Spende erfolgte im Rahmen des Erntedankfests in Guggenthal. Anwesend waren: Mag. Rupert Karl (Pfarrgemeinderat), Roland Zuckerstätter (Pfarrgemeinderat), Matthias Bahngruber (Obmann Pfarrgemeinderat), Mag. Verena Hillinger-Klob (St. Lazarus Hilfswerk Salzburg, Obmann-Stellvertreterin) und Kommerzialrat Johann Jungreithmair (Obmann St. Lazarus Hilfswerk Salzburg und Kommendator St.-Lazarus-Orden - Kommende St. Rupert Salzburg).



