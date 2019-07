Menschen, 27./28. Juli

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Franz Brunauer, Ebenau, Mitglied des Seniorenbunds, vollendet heute sein 90. Lebensjahr.

Michael Walkner, Altbauer vom Unterlehen in St. Koloman, Ehrenmitglied der Feuerwehr und ehem. Gemeindevertreter, feiert heute seinen 85. Geburtstag. Michael Walkner ist nach wie vor mit seiner Frau Nani und der Familie seines Sohnes im Sommer auf der Bergalm tätig.

Klaus Danzer, seit frühester Jugend im Skiklub Saalfelden aktiv, 46 Jahre lang als Obmann, nun Ehrenobmann, begeht heute seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, etwa des Ehrenringes der Stadtgemeinde Saalfelden.

Wolfgang Kersch, Portier der "Salzburger Nachrichten", feiert am Samstag seinen 60. Geburtstag.

SONNTAG

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren zum Geburtstag am Sonntag: Theresia Rieger (91), ehrenamtliche Klubmitarbeiterin der Volkshilfe Salzburg; Alois Eder (87) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Johann Oberreiter (76), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

Elsbeth Ibetsberger, ehem. Sekretärin am Institut für Geschichte der Universität Salzburg, feiert am Sonntag ihren 88. Geburtstag.



Quelle: SN