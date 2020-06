Menschen, 27./28. Juni 2020

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Matura und Todesfälle

Geburtstage

In Gaißau feierte kürzlich Maria Eibl vom Unterprem, ehemalige Ortsbäuerin und langjähriges Mitglied im Kirchenchor und im Seniorenbund Krispl, ihren 95. Geburtstag.

Johann Feldbacher aus Salzburg-Stadt, langjähriger Angestellter der Fa. Mercedes-Benz, feierte gestern, Freitag, seinen 90. Geburtstag.

SAMSTAG

Friederike Pertl, Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang, feiert heute, Samstag, die Vollendung ihres 85. Lebensjahrs.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Karl Harlander (66), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

SONNTAG

Theresia Lienbacher in Salzburg-Parsch feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag ihren Geburtstag: Gertrude Kaisermann (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Elisabeth Grüll (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Riedenburg, Stadt Salzburg.

Jubiläen

Maria und Felix Fischer aus Bürmoos feiern heute, Samstag, ihre goldene Hochzeit.

Helga und Franz Ortner, Bad Vigaun, feierten das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Hans und Helga Prötzner aus Golling feiern am Sonntag nach 60 Jahren Ehe ihre diamantene Hochzeit.

Das 40-Jahr-Weihejubiläum begehen am Sonntag GR Mag. Berthold Ransmayr (Wagrain), GR Mag. Johann Steinwender (Saalfelden), GR Mag. Ludwig Höritzauer (Bürmoos), GR Kan. Mag. Nikolaus Erber (Oberndorf) und GR Mag. Matthias Oberascher (Mariastein).

Matura

BRG Salzburg

Die Reifeprüfung legten mit ausgezeichnetem Erfolg ab, 8il: Yannik Auer, Tobias Berger, Paul Stellnberger, Tobias Thuswaldner, Christian Weiß; mit gutem Erfolg: Niklas Damisch, Anteo Zlatic.

Klasse 8im, ausgezeichnete Erfolge: Sarah Görtschacher, Tobias Inzinger, Veronika Pump, Elias Uhl, Yannick Voithofer; gute Erfolge: Raimund Danner, Laura Hausmann, Markus Perner, Daniel Ritzer, Georg Sames, Valentina Schütz, Tina Sonnleitner, Tobias Wallpach.

