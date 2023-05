Menschen, 27., 28. und 29. Mai 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnungen und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Christine Kütt aus Salzburg feiert heute ihren 75. Geburtstag.

SONNTAG

Wilhelm Mayer aus Saalfelden feiert am Sonntag seinen 86. Geburtstag.

Maria Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet am Pfingstsonntag ihr 85. Lebensjahr.

MONTAG

Maria Feichtinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, feiert am Montag ihren 85. Geburtstag.

Sebastian "Basti" Schönbuchner, seit 30. November 1994 ÖVP-Bürgermeister von Großgmain, feiert am Montag den 70. Geburtstag. Seit 2002 ist Schönbuchner auch Obmann des Raiffeisenverbandes Salzburg (RVS).

Jubiläum

Margarethe und Josef Sieberer feierten vor kurzem in Fürstenbrunn das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Auszeichnung

Erzbischof Franz Lackner zeichnete am Mittwoch zwei hoch verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter mit dem Rupert- und Virgilorden in Gold aus: Dr. Alfred Berghammer, seit 50 Jahren in der Pfarre Salzburg-St. Martin in verschiedensten Funktionen tätig, Mitglied des Exekutivkomitees von Pro Oriente zur Förderung der christlichen Kirchen im Nahen Osten, Referent des katholischen Bildungswerks seit 2010 und Mitglied der Bruderschaft Santa Maria dell' Anima in Rom, Unterstützer diverser Projekte von Missio Österreich, und Dipl.-Ing. Werner Zechenter, jahrzehntelange Mitarbeit in der Pfarre, Mitarbeit beim sozialen Hilfswerk "Lieferinger für Lieferinger" und Mitglied des Ritterordens für den Verkauf von Olivenholzkrippen aus dem Heiligen Land an die Pfarren im gesamten Diözesangebiet.

Mit dem päpstlichen Silvesterorden im Rang eines Komtur wurde Hans Moßhammer, Seniorwirt des Hotel Gasthofs Maria Plain, für seine Verdienste um die Kirche in Salzburg und um das österreichische Pilger-Hospiz in Jerusalem ausgezeichnet.