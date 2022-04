Menschen, 27. April 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Ehrung und Todesfälle

Geburtstage

Emma Lauterbacher aus Neumarkt am Wallersee feiert heute ihren 90. Geburtstag.

Emer. Univ.- Prof. Dr. Stefan Größing, langjähriger Leiter des Instituts für Sportwissenschaften der Universität Salzburg, feiert heute, Mittwoch, seinen 85. Geburtstag.

Ferdinand Aichhorn aus Hüttschlag, pensionierter Postkraftwagenlenker und viele Jahre bei der Trachtenmusikkapelle Hüttschlag aktiv, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

HR Dr. Peter Mittermayr, von 1973 bis 2003 Leiter der Präsidialabteilung des Landes Salzburg, feiert heute den 80. Geburtstag.

Hermann Pföß, Viehhändler aus Bürmoos, wird heute 80 Jahre alt.

Johanna Sonnbichler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Jubiläum

65 Jahre sind Angela und Alois Rotschopf in Mauterndorf verheiratet. Das rüstige Jubelpaar feierte kürzlich die eiserne Hochzeit.

Ehrung

Beim Palmsonntagsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Zell am See wurden zwei verdiente Mesner mit dem "Mesnerorden in Gold" geehrt. Die Erzdiözese Salzburg und die Pfarre St. Hippolyt bedankten sich damit bei Trude Schattbacher für über 50 Jahre Mesner-, Organisten- und Kirchendienst in Thumersbach und bei Hermann Timelthaler für über 25 Jahre Mesnerdienst in der Stadtpfarrkirche.