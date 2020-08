Menschen, 27. August 2020

Geburten, Todesfälle und Geburtstage

Geburtstage

Annemarie Fuchs aus Wals, langjähriges Mitglied der Pfadfinder Gilde Maxglan, feiert heute ihren 70. Geburtstag.

Martin Nitz, Bewohner in der Seniorenpension am Schlossberg, feiert 89. Geburtstag. Erich Ginzinger aus Grödig vollendet heute sein 85. Lebensjahr. Er unterrichtet seit 2011 ehrenamtlich Englisch für Schüler und ist Mitglied der Gruppe "Generationen Lernen".

Die SN gratulieren ferner:

Annemarie Rathgeb (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



Quelle: SN