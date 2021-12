Menschen, 27. Dezember

Geburten, Geburtstage, Spenden und Todesfälle

Geburtstage

Albert Epp feiert heute in Maishofen seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar lernte in Zell am See das Zimmererhandwerk. Anschließend war Epp bei der Strabag tätig - bis zur Pension. 42 Jahre war der Jubilar bei der Freiwilligen Feuerwehr Maishofen aktiv. 1990 ist Epp Imker geworden - mit 15 Bienenstöcken. Das Hobby des Jubilars ist jagdliches Sportschießen.





Spenden

Der Förderverein des Militärkommandos Salzburg unterstützt das Caritas-Haus Elisabeth und die Menschen in Not mit 5000 Euro. Militärkommandant Brigadier Anton Waldner übergab den Scheck an Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg.



Die Caritas Salzburg unterstützt Kinder in sechs Lerncafés in Stadt und Land Salzburg. Nun hat die Salzburger Sparkasse im Rahmen einer Bildschirmtauschaktion 8000 Euro für die Lerncafés gespendet. Die Übergabe erfolgte durch Christoph Paulweber, Generaldirektor der Salzburger Sparkasse und Magdalena Christ (Organisatorin der Bildschirm-Spendenaktion) an die stv. Direktorin Andrea Schmid und Direktor Johannes Dines von der Caritas Salzburg.