Menschen, 27. Februar

Geburtstage

Rosina Königsberger, Pensionistin in Oberndorf, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Thomas Saliger feiert heute seinen 50. Geburtstag. Der Plainfelder ist seit 2005 Marketingleiter und Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe in Österreich und Deutschland.

Die SN gratulieren weiters: Hans Promock (89), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Karin Kircher (78), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Mathias Fritz (77), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Brigitte Nemeskal (71), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See; Margit Maric (62), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.





Jubiläum

Goldene Hochzeit feierten kürzlich Marianne und Richard Fuchsberger in Mauterndorf.















