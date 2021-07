Menschen, 27. Juli 2021

Geburten, Jubiläum, Ehrung, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Jubiläum

Anneliese und Wilhelm Schalk feiern heute ihr diamantenes Ehejubiläum.



Ehrung

Feuerwehr-Ehrung in Stuhlfelden: Zum Dank und Anerkennung für 60-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens haben Friedl Wechselberger und Ernst Mayrhofer vom Landesfeuerwehrverand Salzburg die Dankesmedaille erhalten. Im Bild (v. l. n. r.): OFK Alois Steger, Ernst Mayrhofer, Friedl Wechselberger, OFK Stv. Herwig Wallner, BGM Sonja Ottenbacher.



Spende

Das 10. Lake of Charity fand in diesem Jahr in einem speziellen Format statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen wurde aus dem Lake of Charity Festival eine kleine, aber außergewöhnliche Fiesta in Form einer Dachterrassen-Feier am Dachgarten des Saalbacher Hofs. Mittels Tombola, Versteigerung und Eintrittskarten konnte eine Spendensumme von 30.000 € gesammelt werden, die an den Sozialfonds der Gemeinde Saalbach übergeben wurde.