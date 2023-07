Geburten, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Spende

Golf spielen für einen guten Zweck: Der Gentleman Club 99 Golfclub Eugendorf veranstaltete am Samstag ein Charity-Turnier mit 168 Teilnehmern zugunsten der Kinderdörfer. Am Ende des Tages durfte Präsident Emmerich Stangl einen Spendenscheck in Höhe von 28.200 Euro an Stephan Prähauser (Vorstandsmitglied Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer) und Gregor Prähauser (Geschäftsführer GÖK-Landesstelle Salzburg) überreichen.