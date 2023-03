Menschen, 27. März 2023

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Gisela Eberharter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, feiert heute ihren 91. Geburtstag. Willi Puchtler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Annaberg-Lungötz, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Hofrat Prof. Mag. Ferdinand Pohl, aus Hallein-Neualm, Mitglied der MKV-Verbindungen "Almgau" Salzburg und "Illyria" Hallein, feierte kürzlich seinen 85. Geburtstag.

Spende

Seit Jahren ist der "Lions-Day" ein fixer Bestandteil im Clubleben der österr. Lions-Clubs. Lions-Mitglieder stehen vor Billa-plus Märkten (früher Merkur) und bitten die Kunden, haltbare Lebensmittel, Babyprodukte oder Hygieneartikel zu kaufen und beim Lions-Stand abzugeben. Kürzlich standen Mitglieder des Lions-Clubs Hallein beim Billa-plus in Oberalm und baten um Warenspenden. Lions-Vizepräsident Hans Rechner und seine freiwilligen Helfer konnten 46 große Schachteln an das Hilfswerk Tennengau übergeben. Dort werden Pakete zusammengestellt und an bedürftige Personen und Familien übergeben.